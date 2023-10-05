Okul taşındı, mahallelinin suyu kesildi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde meslek yüksekokulu olarak kullanılan binanın farklı bir binaya taşınması sonrasında mahalleye verilen sularda kesinti yaşanmaya başlandı. Mahalleli, okulun taşınması sonrasında sık sık suların kesilmesine tepki gösterdi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Meslek Yüksekokulu binası olarak kullanılan binanın farklı bir binaya taşınmasının ardından okulun bulunduğu bölgeye su verilmemeye başlandı. Özellikle yaz aylarında sık sık su kesintisinin yaşanmasına mahalleli isyan etti. Mahalleli, Meslek Yüksekokulu binasının taşınmasından sonra yaşanan su kesintisi sorununun biran evvel çözülmesini istedi.

Ayrıca ilk polis okulu olarak kullanılan bina, ardından Meslek Yüksekokulu binası olarak kullanılmaya başlandı. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan okul binası, farklı bir binaya taşındıktan sonra atıl vaziyette kaderine terk edildi. Atıl vaziyette bırakılan binanın camlarına, kirişlerine, asansörüne, duvarlarına, sınıflara zarar verildi. Binadaki değerli eşyalar ile elektrik hatları ve demirleri de çalındı. Atıl vaziyette çürümeye terk edilen binanın mahalle sakinleri tekrar ayağa kaldırılmasını talep etti.

Binanın taşınmasının ardından mahallede su kesintisi sorunu baş göstermeye başladı. Özellikle yaz aylarında mahallede sık sık su kesintisi yaşanması üzerine mahalle sakinlerinden Sultan Uğuz, Kastamonu Valiliğine, CİMER'e ve Çatalzeytin Belediyesine müracaatta bulunarak şikayetçi oldu.

Uğuz, kurumlara yazdığı şikayet dilekçesinden şunlara dikkat çekti: "Çatalzeytin Belediyesi'ne bağlı olarak bilinen Çelebiler Mahallesi'nde bulunan meslek yüksekokulu binası olarak kullanılan bina çürümeye terk edildi. Çürük raporu olduğu gerekçesiyle alınan raporların akıbetleri hala bilinmemektedir. Bunun dışında okulumuz ilçe merkezine taşındığından beri mahalle sakini olarak su sıkıntısı yaşıyoruz. 10 dakikada bir sürekli su kesintisi yaşanıyor. Sel afeti yaşandığı dönemde motorların yandığı, yetersiz olduğu söylenmişti ancak üzerinden yıllar geçti, bir çözüm üretilmedi. Artık su kesintisi için bir çözüm üretilmesini talep ediyoruz"

Bunun üzerine Çatalzeytin Belediyesi de, CİMER'e yapılan başvuruya şu cevabı verdi: "Talebiniz ile ilgili birim olan Çatalzeytin Belediye Başkanlığına yönlendirilmiştir. Yönlendirilen birim tarafından verilen cevaba göre, yapmış olduğunuz başvurunuz Çatalzeytin Belediye Başkanlığımıza ulaşmıştır. Ekiplerimiz yerinde gerekli incelemeleri yapmıştır. Yaşanan su kesintilerinin bir daha yaşanmaması için ek su motoru alınması için çalışmalara başlanılmıştır"

Sel felaketinde hasar gören su motorlarının daha tamir edilmediğini söyleyen mahalle sakini Sultan Uğuz, sel felaketinin üzerinden çok fazla zaman geçmesine rağmen halen su motorlarının arızalı olduğunu belirterek, "Sel felaketinin üzerinden çok fazla zaman geçti. Sel felaketinin ardından alınan ödenek ile hala neden su motoru alınmadı ya da tamir ettirilemedi. Bizlere 'sizin ödediğiniz su faturalarıyla elektrik masrafını bile karşılamıyor' deniliyor. En iyi belediye başkanı ödülünü alan Sayın Ahmet Demir, Çelebiler Mahallesi'ne neden hiçbir şey yapmıyor, neden bizlerin suyunu vermiyor. Su yaşam kaynağı olarak bilinir ama insanlar susuz bırakılıyor. Bu yüzden suyumuzu istiyoruz, sorunun en kısa sürede çözülmesini istiyoruz" dedi.