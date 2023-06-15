Öksüz yaban keçileri emziriliyor

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kayalıklardan düşerek ölen annelerini kaybeden 'Munzur' ve 'Dersim' adlı öksüz yaban keçileri, Tunceli Ovacık'ta besicilik yapan aile tarafından emziriliyor.

Öksüz kalan yaban keçileri "Munzur" ve "Dersim"den güzel haber

TUNCELİ - Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kayalıklardan düşerek ölen annelerini kaybeden "Munzur" ve "Dersim" adlı öksüz yaban keçileri, Tunceli Ovacık'ta besicilik yapan aile tarafından emziriliyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yaklaşık bir hafta önce kayalıklardan düşerek annesini kaybeden iki yavru yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınmıştı. Ardından kendilerine süt anne desteği sağlanan yavruların daha sağlıklı büyüyebilmesi için Ovacık'ta besicilik yapan Umut Can Yarar ile iletişim kuruldu. Daha sonra yaban keçileri bölgeye nakledilerek Mercan Dağları'nda yayla yaşamı süren Yarar'a emanet edildi.

"Munzur" ve "Dersim" adı verilen erkek ve dişi yaban keçileri, günde 6-7 defa "Sümbül" ve "Nergis" isimli keçiler tarafından emziriliyor.

DKMP ekipleri, belirli aralıklarla Yarar ailesini ziyaret ederek, yaban keçilerinin genel sağlık durumuna ilişkin kontroller yapıyor. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen yavru yaban keçileri, doğada hayatta kalacak erişkinliğe ulaştıklarında yeniden kendi yaşam alanlarına bırakılacak.