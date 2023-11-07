Öğretmen kızları Ardahan'ın Posof ilçesine atanan çift, atalarının sürgün edildiği köye gittiler

Öğretmen kızları Ardahan'ın Posof ilçesine atanan Casım-Nur Galip çifti, anne ve babalarının yıllar önce sürgün edilen Ahıska'nın Hertuz Köyü'ne gittiler. Ziyarette duygu dolu anlar yaşandı.

Casım Galip ve eşi Nur Galip atalarının sürgün edildiği Ahıska'nın Hertuz Köyü'nü ziyaret ederken gözyaşlarına engel olamadılar. Çiftin ziyaretine Ardahan'ın Posof ilçesinde öğretmenlik yapan kızları Zaide Galip'te eşlik etti. Onların hikayesi aslında bu coğrafyada yıllar önce yaşanan çileli hayatları, sürgün yaşamları ve parçalanmış aileleri en güzel şekilde anlatıyor.

Galip Efendi 4 yaşında iken Ahıska'nın Hertuz Köyü'den Kazakistan'a sürgün edilen bir ailenin çocuğuydu. Asiye Hanım da o zaman 3 yaşındaydı ve sürgün edilen başka bir ailenin kızıydı. Onları hayatı bir noktada buluştu. Kazakistan'da büyüyen Galip ve Asiye çifti sonra evlendi. Çiftin çocukları olunca adını Casım koydular. Casım polislik mesleğini seçti ve şimdiki eşi Nur Hanımla evlendi. Emekli olunca Türkiye'ye gelen çift Antalya'ya yerleşti. Kazakistan'da çocuklarını Türk okullarında okutan Casım Galip ve eşi Nur Galip çiftinin kızları Zaida Galip, Türkiye'de Türkçe öğretmenliğinde mezun oldu ve Ardahan'ın Posof ilçesine atandı.

Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde göreve başlayan Zaida Galip'in Antalya'da bulunan babası Casım Galip ve annesi Nur Galip Posof'a kızlarını ziyarete geldiler. Burada ailenin hikayesini öğrenen ve atalarının sürgün edildiği Ahıska'nın Hertuz Köyü'ne gitmek istediklerini söyleyince, vatandaşlar Ahıska'da imamlık görevi yapan Şevket Divalidze'den yardım istediler. Böylece yıllardır süren bir özlem güzel sonla bitecekti.

Atalarının Köyü'ne giden aile, ilk önce toprağı ve taşları öperek hasret giderdiler. Köydeki evlerinin virane halini izleyen Casım Galip, köy çeşmesinden abdest alarak şükür namazı kıldı ve dualar etti. Duygu dolu anlar görenleri de hüzünlendirdi. - ARDAHAN