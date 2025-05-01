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Öğretmen Heimlich Manevrasıyla Öğrenciyi Kurtardı

Öğretmen Heimlich Manevrasıyla Öğrenciyi Kurtardı
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Isparta'da bir ilkokul öğretmeni, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrası yaparak kurtardı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ISPARTA'da, ilkokulda nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni Gözde Batmaz Akın Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Selahattin Seçkin İlkokulu öğrencisi Eylül Yavuz, nefes borusuna yiyecek kaçması nedeniyle nefes almakta zorlanmaya başladı. Durumu fark eden öğretmen Gözde Batmaz Akın, öğrenciye Heimlich manevrasıyla müdahale ederek yiyeceği çıkardı. Olayın ardından hem müdahaleyi yapan öğretmen hem de öğrenci rahat nefes aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dün akşam olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü paylaşıldı. 'Bir An, Bir Hayat: Heimlich Manevrası Hayat Kurtardı' başlığıyla paylaşılan görüntüyle ilgili, "Öğrencimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; soğukkanlı ve bilinçli müdahalesiyle olası bir tehlikenin önüne geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" denildi.

Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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