Öğrenciler Hayvanları Koruma Günü'nde Farkındalık Yaratıyor

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesindeki Dr. Güngör Özbek Ortaokulu öğrencileri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle evcil hayvanları ile çekilen fotoğraflarının basılı olduğu beyaz tişörtlerini giyerek okula geldi. "Hayvanları satın almayın, sahiplenin" sloganları atan öğrenciler, pankartlar eşliğinde okulun bahçesinde toplanıp, farkındalık oluşturdu.

Güzelbahçe ilçesindeki Dr. Güngör Özbek Ortaokulu öğrencileri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü için bir etkinlik hazırladı. Günler öncesinden evcil hayvanlarıyla çektirdikleri fotoğrafları tişörtlerinin üzerine bastıran öğrenciler, 'Onların da kalbi, duyguları korkuları var. Hepimiz biriz', 'Hayvanlara karşı acımasız olan iyi bir insan olamaz', 'Bütün canlılar yaşama hakkına sahiptir' ve 'Araç içinde beni bırakma' yazılı pankartlar hazırlayarak okulun bahçesinde bir araya geldi. Tüm sınıflardaki öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinlikte öğrenciler, "Hayvanları satın almayın, sahiplenin" sloganı attı.

'ONLAR BİZİM DOSTUMUZ'

5'inci sınıf öğrencisi Buğlem Kalaycı (10) "Köpeğim Pars'ı çok seviyorum. 3 yıldır benimle ve çok iyi arkadaşız. Onlar olmazsa hiçbir şey olmaz. Onlar bizim dostumuz" dedi. Doğa Teke (10) de 'Maviş' isimli bir kuşu olduğunu belirtip, "Hayvanlarımızı korumalıyız. Onları sevip saymalıyız. Çünkü onların da sevgi ve saygıya ihtiyacı var. Kuşumun adı Maviş. Ona sevdiğimi sürekli ifade ediyorum. Mutlulukla davranıyorum. O da parmağıma çıkıyor" diye konuştu. Ecrin Özer (10) ise Sebo adlı köpeğini çok sevdiğini belirtip, şunları söyledi: "Hayvanları koruyalım. İyilik yapmak için kapının önüne bir kap su, bir kap mama ya da artan yemeklerden konabilir. Köpeğim Sebo'yu çok seviyorum. Sebo olmasaydı, hayatım bu kadar renkli ve eğlenceli olmayacaktı."

'HER ZAMAN HAYVANLARI KORUYUN'

5'inci sınıf öğrencisi Ali Doruk Sonay "Hayvanları koruyun. Onlar her zaman bizim hayatımızın parçası. Bizim sitenin otoparkında kedi doğurdu. Ona kulübe yaptık" dedi. 8'inci sınıf öğrencisi Meriç Atılgan (14) da şunları söyledi: "Bademler'de oturuyorum. Evde iki kedim var. Avlumuzda hayvanlar var. Bazıları bizim mahalleye atıyor. Biz alıp bakıyoruz. Hayvanları satın almayın, sahiplenin."

'ÇOCUKLARIMIZI HAYVAN SEVGİSİYLE BÜYÜTELİM'

Etkinliğin mimarı müdür yardımcısı Gözde Özdemirbaş, "Hayvanlar üzerinde hassasiyetim çok yüksek. Evimde de köpeğim var. Onu oğlum, evladım gibi seviyorum. Haberlerde hayvanlara yapılan eziyeti gördüğüm zaman çok üzülüyorum. Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütürsek, ileriki yaşantımızda bu dünyada tek olmadığımızı daha iyi anlarlar. Onlara saygı duyup, sevmemiz gerektiğini anlarlar. Küçük yaşta bunun eğitimini verip, çocuklarda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. İlerde onların da bir canlı olduğunu düşünüp, onlara saygı duymalarını istiyoruz. Bugün için bütün sınıflara duyuru yaptık. Veliler çok duyarlı. Hepsi rağbet gösterdi. Tüm sınıfların ilgisinden çok memnunum" diye konuştu.

'PANKARTLARI KENDİLERİ HAZIRLADI'

Sınıf ve İngilizce öğretmeni Funda Yıldız da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle eylül ayının son haftasından itibaren çalışmalara başladıklarını belirtip, şunları anlattı: "Çocuklara bugün ile ilgili bir çalışma yapacağımızı söyledik. Evdeki evcil hayvanları ile ya da daha önce çekilmiş fotoğrafları ile katılabileceklerini, bunu tişörtlerine basmalarını istedik. Aynı zamanda fotoğrafları A4'e bastırıp panolara astık. Çok heyecanlıydılar. Pankartlar hazırladık. Hepsini kendileri yazdılar. Hiç müdahale etmedim. İstedikleri gibi yazdılar. Bu konuda çok heyecanlıydılar. Dün akşam fotoğraf çekip gönderdiler. Şimdiden hayvan sevgisini aşılamanın çok önemli olduğunu düşündük. "