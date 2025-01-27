Of Hayrat Vakfı'nın Yeni Genel Başkanı Erdoğan Bayraktar Oldu

1992 yılında kurulan Of Hayrat Vakfı, Genel Merkez binasında gerçekleştirilen toplantıyla 5. başkanını seçti. Tek adaylı seçim sonucunda, vakfın yeni genel başkanı Erdoğan Bayraktar oldu.

Seçim sonrası üyelere hitaben bir konuşma yapan Erdoğan Bayraktar, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

"Tevafukla Bu Göreve Geldik"

Bayraktar, "Bu seçim, ahenk içinde gerçekleşti. Başkanlık için kimse talip olmadı, tüm arkadaşlarımız teveccüh gösterdi. Bu kardeşlerimizin teveccühüyle adeta bir görev verildi. Bir denize itildik, şimdi mecburen yüzeceğiz," dedi.

Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vurgusu

Bayraktar, konuşmasında vakfın önceliklerini sıralayarak, eğitimin önemine dikkat çekti. "Of ve Hayrat'ta, İstanbul ve Türkiye genelinde yaşayan insanlar için ne yapabiliriz? Çocuklar, gençler, yaşlılar, ihtiyaç sahipleri için çalışacağız," ifadelerini kullanan Bayraktar, vakfın sosyal sorumluluk projelerine daha fazla ağırlık vereceğini belirtti.

Singapur ve Güney Kore Örnekleri

Bayraktar, çalışmanın ve eğitime verilen önemin ülkelerin gelişiminde oynadığı rolü Singapur ve Güney Kore örnekleriyle anlattı. Of ve Hayrat'ın nüfusu ve yüz ölçümü ile Singapur'un verilerini karşılaştıran Bayraktar, "Singapur'da kişi başına gelir 84 bin 732 dolar. Bizim de çok çalışarak bu seviyelere ulaşmamız mümkün. Vakfımız bugüne kadar eğitime çok önem verdi, bundan sonra da vermeye devam edecek," dedi.

"Kaynaklarımızı Artıracağız"

Vakfın mali kaynaklarının artırılmasının önemine değinen Bayraktar, "Şu anda vakfın 6 milyon lira bütçesi var. İnşallah bu rakamı 100 milyon, hatta 150 milyon liraya çıkaracağız. Daha fazla kaynağa sahip olmalıyız ki daha geniş kitlelere ulaşabilelim," şeklinde konuştu.

"Samimiyet ve Gayretle Çalışacağız"

Bayraktar, vakıf üyelerine samimiyetle hizmet edeceğini vurgulayarak, "Elimden geldiğince adil olacağım. Lafla değil, çok çalışarak ve gayretle başarı elde edebiliriz. Şükretmek de çalışarak olur," ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Bayraktar, vakfın faaliyetlerini artırmak ve daha fazla insana ulaşmak için üyelerden destek istedi. Yeni dönemde vakfın, sosyal ve kültürel projelerle daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.