Ödemiş Ülkü Ocakları, 45 çocuk için sünnet şöleni düzenledi
Ödemiş Ülkü Ocakları, Salı Pazarı'nda gerçekleşen törenle 45 çocuğun sünnet şölenini düzenledi. Etkinlikte konuşan İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Soner Erkan Yıldız, sünnet olan çocukları tebrik etti ve düzenlemeye katkıda bulunanlara teşekkür etti.
Ödemiş Ülkü Ocakları, 45 çocuk için sünnet şöleni düzenledi.
Salı Pazarı'nda gerçekleşen tören öncesinde sünnet olacak çocuklar ve aileleri şehir turu attı.
Etkinlikte konuşan İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Soner Erkan Yıldız, sünnet olan çocukları tebrik etti. Yıldız, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Sünnet şölenine Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Şen, MHP İlçe Başkanı Ceyhun Kınlı, Ödemiş Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Dumanlı da katıldı.
Kaynak: AA / Yaşam