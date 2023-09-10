Ödemiş Ülkü Ocakları, 45 çocuk için sünnet şöleni düzenledi

Ödemiş Ülkü Ocakları, Salı Pazarı'nda gerçekleşen törenle 45 çocuğun sünnet şölenini düzenledi. Etkinlikte konuşan İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Soner Erkan Yıldız, sünnet olan çocukları tebrik etti ve düzenlemeye katkıda bulunanlara teşekkür etti.