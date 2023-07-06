Ödemiş'te Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Pirinççi Mahallesi'ndeki Pirinççi Barajı yan yolunda Hasan Dinç (59) yönetimindeki 35 ZOK 19 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Serkan Ç.'nin kullandığı 35 AB 6899 plakalı otomobille çarpıştı.
Hasan Dinç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Serkan Ç, olay yerine gelen jandarma ekibince gözaltına alındı. Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Yaşam