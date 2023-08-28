Nusaybin'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin'e bağlı Yolbilen Mahallesi mevkisi, uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Sabri A. yönetimindeki 31 FC 532 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 2'si çocuk 5 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılıp, yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.