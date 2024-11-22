Nur Sürer: Muzun tadını bilmeyen biriydim, yoksulduk ama neşeliydik

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu ve NTV ekranlarında yayınlanan Empati programının bu haftaki konuğu usta oyuncu Nur Sürer oldu. Yaşanmış öykülerin paylaşıldığı programda Sürer, yoksullukla geçen çocukluğuna dair açıklamalarda bulundu.

Sürer, "Babasız büyüyen bir çocuk olarak 'Keşke babam olsaydı' diye düşünürüm hep. Yoksulluğun izi kalıyor, geçmiyor. Bazı zengin insanlar okula gelirdi kıyafetler getirip, büyük de olsa 'tamam oldu' derlerdi üstümüze... Annem çalışan bir kadındı, babam çalışmazdı. İlkokula başladığım yıl hayatımızdan çıktı, dört kardeş ve annemle kaldık. Annemin okuması yazması yoktu ama dördümüzü büyüttü, cesur bir kadındı, alkışlanacak bir anneydi. Yoksul bir aileden geldim. Şimdiye göre baktığımda, yoksulduk ama daha neşeliydik. Muzun tadını bilmeyen biriydim" dedi.

"OKULDA ADIM FAKİRLER LİSTESİNDEYDİ"

Okulda adının fakirler listesine alındığını anlatan usta oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü;

"İlkokulu Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocukların gittiği bir okulda okudum. Okulda adım fakirler listesindeydi. Kardeşlerim de öyleydi, hepimiz öyleydik. Hep çıkıntı bir çocuktum, 'Niye böyle bir yardım yapılıyor bize?' diye sormuşluğum da var. 'Niye beni seçtiler?' diye düşünürdüm."