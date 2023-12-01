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Nilüfer Belediyesi Kent Merkezinde Bostanlar Kuruyor

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Nilüfer Belediyesi, kent merkezinde binaların arasına kurduğu bostanlarda çiftçilere fide ve tohum desteği yapıyor ve mahalleliye devrediyor. Mahalle sakinleri birlikte ekip biçiyor ve birlikte yemek pişiriyorlar.

Nilüfer Belediyesi, kent merkezinde yükselen binaların arasında kurduğu bostanlara, fide ve tohum desteği yapıyor, sulamasını gerçekleştiriyor ve mahalleliye devrediyor. Hasat zamanı da mahallede şenlikli oluyor; birlikte ektiğini birlikte biçen komşular yine birlikte pişirip yiyor.

Çiftçiye ve tarıma teşvik çalışmalarını aralıksız sürdüren Bursa'nın Nilüfer Belediyesi, kent merkezinde yaşayanlar için de mahalle aralarına bostanlar kuruyor. 7'den 70'e her yaştan, her meslek grubundan mahallelinin bir araya gelerek tarımla tanıştığı bostanlarda hem ekolojik tarım yapılıyor hem de binaların arasında sıkışmış yaşamlara nefes alanları açıyor. Sadece çocukların ekip biçme izni olduğu bir "Çocuk Bostanı" bile var.

Semtlerde toprağın dönüştürüleceği ve korunacağı alanları düzenleyerek, tarım için tüm altyapıyı hazırlayan Nilüfer Belediyesi, Mahalle Bostanları'nın sorumluluğunu Nilüfer Kent Konseyi ve Mahalle Komiteleri üzerinden o bölgede yaşayan mahalle halkına devrediyor. Bostanların sorumluluğunu alan vatandaşlara, düzenli fide ve tohum desteği yapılıyor.

Bu alanlarda sebze fidelerini ekip bakımını yapan vatandaşlar, tarım yapabilme şansı bulmaktan memnun. Apartmanlarından çıkıp birkaç adımda bostanlarına ulaşan mahalle sakinleri, komşularıyla burada tanışıp, sosyalleşiyor, birlikte ekip biçiyorlar. Mahalleliler artık bostanlarda gün yapıyor ve toplanan ürünlerle yemek pişirip birlikte yiyorlar.

Altınşehir Mahallesi Muhtarı Melahat Şanal taleplere yetişemediklerini, bu nedenle kura yöntemiyle alanı pay ettiklerini söyledi. Kurada çıkanlar bir yıl boyunca kendi alanını istediği gibi ekip biçiyor.

Kentin içinde insanları toprakla buluşturmak için nasıl bir yol izlediklerini anlatan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, özellikle çocukların tarımla tanışmasını gelecek adına çok önemsediklerini söyledi:

"Dört mahalle bostanından birini çocuklara ayırdık, Kent Konseyi Çocuk Meclisi'ne tahsis ettik. Bu bostanın sahibi Nilüferli çocuklar Onlar periyodik aralıklarla gelip burada ektikleri sebzelerin bakımını yapıyor, ürün topluyorlar. Ayrıca kreşlerimizdeki çocukları da zaman zaman buraya getirip tarımla tanıştırıyoruz. Bizim üretime yönelmekten başka çaremiz yok, toplumun tüm kesimlerini ama özellikle de çocukları üretime yöneltmeliyiz. Türkiye yeniden kendisini doyurabilen bir ülke olana kadar bu çaba dalga dalga yayılmalı. Yaşadığımız iklim krizi ve gıda krizi karşısında başka çaremiz de yok."

"Çileğin ağaçta yetiştiğini sanan çocuklar vardı"

Çocuklarını ve torunlarını mahalle bostanına getirdiklerini söyleyen bir mahalle sakini de "Çileğin ağaçta yetiştiğini sanan çocuklar vardı. En doğru bilgiyi buraya getirerek veriyoruz. Sadece öğrenmiyorlar, kendi çileklerini dikebiliyorlar" diye konuştu.

Bostanını temizlemeye gelen başka bir mahalle sakini de "Her şey bedava. Hayvan gübresi getirdiler, ücret almadılar. Suyumuz burada. Fide istersen belediye, ücretsiz veriyor. Bize sadece ekip toplamak kalıyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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