Niğde'de köpeklerin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Niğde merkeze bağlı Kemerhisar Kasabası'nda bir hafta içinde onlarca köpeğin ölümü üzerine Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) harekete geçti. Dernek, köpeklerin ateşli silahla vurulduğunu ve zehirlenme vakalarının olduğunu belirterek savcılığa şikayette bulundu.

Niğde merkeze bağlı Kemerhisar Kasabası'nda 1 hafta içinde onlarca köpeğin ölümü Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Niğde İl Temsilciliğini harekete geçirdi.

HAÇİKO Derneği İl Temsilcisi Mehtap Özdemir, Kemerhisar kasabasında köpeklerin ateşli silahla vurulduğunu, zehirlenme vakalarının olduğunu ifade etti. Sokak hayvanlarının bilinçli ve sistematik bir şekilde öldürüldüğünü söyleyen Özdemir, savcılığa konunun araştırılması için şikayette bulunduklarını dile getirdi. Özdemir yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Kemerhisar'da önce ateşli silahlar kullanılarak yapılan katliamın devamında 3 Kasım'da yavru köpeklerimiz zehirlenerek öldürülmüşlerdir. Yasa dışı şekilde toplamalar yaparak sokak köpeklerini bilinmeze gönderen belediye ekipleri de bu vahşete ortak olmuştur. Biz gerekli başvurularımızı savcılığa yaptık. Bundan sonraki sürecinde takipçisi olacağız" dedi. - NİĞDE