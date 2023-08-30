Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Fener Alayı Düzenlendi

Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Derbent Kavşağı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Komandoların da katıldığı yürüyüşün sonunda Niğde Belediyesi havai fişek gösterisi sundu. Törene, Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.