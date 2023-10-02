Niğde Belediyesi Öğrencilere Çorba İkram Etti

Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne kayıt yaptıran öğrenci ve ailelerine çorba ikramında bulundu. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, üniversitenin şehir için önemli bir katkı sağladığını belirtti.

Niğde Belediyesince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kazanan ve yurtlara kayıtlarını yaptırmaya gelen öğrenci ve ailelerine çorba ikram edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, merkez yerleşkedeki yurtlara kayıt yaptıran öğrenci ve ailelerine, çorba ikramında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, üniversitenin kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.

Üniversitenin bu yıl 30 bine yakın öğrenci sayısına ulaştığını aktaran Özdemir, "Üniversitemiz, şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır. Belediye olarak üniversitenin ve öğrencilerin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Üniversite öğrenimleri için Niğde'ye ilk kez gelen öğrencilere aile sıcaklığında bir ortam oluşturmak için onları karşılıyor ve çorba ikram ediyoruz." ifadelerini kullandı.