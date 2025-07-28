Nesli Tükenme Tehlikesindeki Vaşak Adilcevaz'da Görüntülendi

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adilcevaz ilçesindeki Van Gölü Sahili'nden aracıyla dönen Tayfur Orhan (40), yolda nesli tükenme tehlikesinde ve koruma altında olan bir vaşak ile karşılaştı. Orhan, cep telefonu ile Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşağı görüntüledi. Daha sonra vaşak gözden kayboldu.