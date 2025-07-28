Nesli Tükenme Tehlikesindeki Vaşak Adilcevaz'da Görüntülendi
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir vatandaş, koruma altındaki nesli tükenme tehlikesindeki vaşağı cep telefonuyla görüntüledi. Vaşak, IUCN kırmızı listesinde yer alan bir tür olarak dikkat çekiyor.
BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Adilcevaz ilçesindeki Van Gölü Sahili'nden aracıyla dönen Tayfur Orhan (40), yolda nesli tükenme tehlikesinde ve koruma altında olan bir vaşak ile karşılaştı. Orhan, cep telefonu ile Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşağı görüntüledi. Daha sonra vaşak gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam