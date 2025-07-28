Nesli Tükenme Tehlikesindeki Vaşak Adilcevaz'da Görüntülendi

Nesli Tükenme Tehlikesindeki Vaşak Adilcevaz'da Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir vatandaş, koruma altındaki nesli tükenme tehlikesindeki vaşağı cep telefonuyla görüntüledi. Vaşak, IUCN kırmızı listesinde yer alan bir tür olarak dikkat çekiyor.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adilcevaz ilçesindeki Van Gölü Sahili'nden aracıyla dönen Tayfur Orhan (40), yolda nesli tükenme tehlikesinde ve koruma altında olan bir vaşak ile karşılaştı. Orhan, cep telefonu ile Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşağı görüntüledi. Daha sonra vaşak gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Kurtlar Vadisi krizi! 'Zor kurtardım kendimi' diyerek resti çekti

Kurtlar Vadisi krizi! "Zor kurtardım kendimi" diyerek resti çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray tarihine geçen futbolcu 22 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray tarihine geçmişti, şimdi kulüp bulamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.