Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi, dernek pikniklerinde boy gösteriyor

Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi, dernek pikniklerinde boy gösteriyor
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Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi, dernek pikniklerinde boy gösteriyor
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Türkiye müzik tarihinde arabesk denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Hakkı Bulut, şimdilerde derneklerin düzenlediği piknik organizasyonlarında boy göstermeye başladı. Ünlü sanatçıyı derneğin piknik organizasyonunda görenler "Nereden nereye" demeden edemedi.

Türkiye müzik tarihinde arabesk denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Hakkı Bulut, son dönemde derneklerin düzenlediği piknik organizasyonlarında sahne almasıyla dikkat çekti. Bir zamanlar büyük konser salonlarını dolduran ünlü sanatçıyı, piknik etkinliğinde görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"BUGÜN DE HAKKI BULUT İÇİN ÜZÜLDÜK"

Organizasyona katılan bazı vatandaşlar, Hakkı Bulut'un sahnede olduğunu görünce "Nereden nereye", "Keşke bazı insanlar hiç yaslanmasa", "Bugün de Hakkı Bulut için üzüldük" şeklinde yorumlar yaptı.

Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi, dernek pikniklerinde boy gösteriyor

HAKKI BULUT KİMDİR?

1945 yılında Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde doğan sanatçı, küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı. 1970'lerde çıkardığı plaklarla geniş kitlelere ulaştı ve kısa sürede arabesk müziğin güçlü temsilcilerinden biri haline geldi.

ARABESKİN DİLİYLE HALKIN SESİ OLDU

Özellikle "İkimizin Yerine", "Ben Buyum", "Seven Kıskanır" gibi eserleriyle milyonlara hitap eden Hakkı Bulut, halkın duygularını birebir yansıtan sözleri ve içten yorumu sayesinde büyük bir hayran kitlesi kazandı. Onun müziği, aşk acısı, yoksulluk, vefa ve kader gibi temaları derinlemesine işledi.

SAHİCİ, SAMİMİ VE SADIK

Hakkı Bulut, şöhretin zirvesinde olduğu dönemlerde dahi halktan kopmayan, mütevazı duruşunu koruyan bir sanatçı olarak anıldı. Arabesk müzik yıllar içinde değişse de onun şarkıları hâlâ düğünlerde, radyolarda, nostalji listelerinde kendine yer buluyor.

EFSANELEŞMESİNİN SIRRI

Hakkı Bulut'u bir efsane yapan en önemli unsur, müziğinde samimiyeti kaybetmeden halkın sesi olabilmesidir. Kendi tarzına sadık kalışı ve yıllar geçse de duygulara dokunmayı sürdürebilmesi, onu unutulmazlar arasına yerleştirdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMalatyalı:

Ne var adam işini yapiyorek.egini çıkarıyor ayıp mı. Asıl bu şekildeki başlık bile yanlış. Ne yapsın adam.

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Haber YorumlarıUfuk Kekec:

ne var bunda ? demek Yalaka degi Adam !

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