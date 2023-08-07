Nemrut Krater Gölü'nde Ayı Saldırısı

Adını milattan önce 2100'de yaşamış Babil hükümdarı Nemrut'tan alan Nemrut Krater Gölü, Van Gölü havzasının batısında, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı göl, her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor. Ayıların yaşam alanı olarak da bilinen, 4 yıl önce yiyecek aramak için bölgede gezinen ve ziyaretçiler tarafından elle beslenen yavru ayıları ile gündeme gelen gölün çevresine, bu kez doğaseverler kamp kurdu. Bölgeye gece saatlerinde gelen bir ayı ile 2 yavrusu ise kamp için kurulan çadırlardan birine saldırıp, parçaladı. O anlar, yıllardır bölgede teleskop ile gökyüzü gözlemleyen BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen'in kamerasına yansıdı.

?Bölgede insan sayının artması ile ayıların beslenme alışkanlıklarının da değiştiğini anlatan Dr. Önen, "Doğal ortamlarda kendi besin kaynaklarını bulabiliyorlar. Fakat insanlar bazen çuvallar ile erzak döküyor. İyilik yaptıklarını zannediyorlar ama bu bir iyilik değil. Çünkü ayılar kendi tabiatında avlanmayı öğrenmelidir. Böyle olunca hazıra doğru bir eğilim oluyor. Normalde bu tip doğal ortamlarda pek piknikleri önermiyoruz. Zaten şehir içinde piknik alanları bir hayli var. Bu alanlar, doğadaki canlılar için elzemdir. İnsanlar, burada günübirlik gezip gidebilir. Zaten buralar mesire alanları değil. Özellikle piknik yapmayı pek önermiyorum ama yapacak insanlar da atıklarını sağa-sola bırakmasın. Atıklarını alsınlar kendileri ile beraber götürsünler. Hayvanlar hazır lokmaya alışmasınlar. Bunun yanında elleri ile beslemeye çalışmasınlar. Sonuçta ne kadar insan içinde görülse de son zamanlarda tanık olduğumuz kadarıyla birçok kere insanlara saldırdığını yönünde duyumlar alıyoruz" diye konuştu.