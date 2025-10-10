Nejla Sivaşan: 13 yıl oğlumu bağımlılıktan kurtarmaya çalıştım, toplumumuz zehirleniyor

Bağımlılık ile Savaşan Aileler Derneği Genel Başkanı Nejla Sivaşan, Haberler.com canlı yayınında Türkiye'de artan madde bağımlılığı sorununa dikkat çekti. Kendi yaşadığı dramatik süreci anlatan Sivaşan, madde kullanımının sadece bireyleri değil tüm toplumu zehirlediğini söyledi.

"YASAKLI MADDE SADECE BİREYLERİ DEĞİL, TOPLUMU ZEHİRLİYOR"

Sivaşan, madde bağımlılığının bireysel bir sorun olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Yasaklı madde sadece kullanan bireyleri değil, topluma zarar veren bir zehirdir" dedi. Türkiye'de madde kullanım yaşının 8-9'a kadar düştüğünü söyleyen Sivaşan, "Bağımlı ailelerin hem maddi hem manevi çöküşleri olabiliyor" ifadelerini kullandı.

"OĞLUM MADDENİN ESİRİ OLMUŞTU, KURTULMASI 13 YILIMIZI ALDI"

Kendi oğlunun yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlatan Sivaşan, "Benim çocuğum 13 yaşında bağımlıydı, davranışlarından anladım. Oğlum maddenin esiri olmuştu, başka hiçbir şey düşünmüyordu. Madde bağımlılığından kurtulması 13 yılımızı aldı" dedi. Sivaşan, oğlunun bir dönem şizofreni yaşadığını ve annesini tanıyamayacak hale geldiğini de paylaştı.

"2 YIL SONRA NE EVLENDİRECEK NE DE ASKERE GÖNDERECEK GENÇ BULAMAYACAĞIZ"

Türkiye'deki madde bağımlılığı oranlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Sivaşan, "Ülkemizde yaklaşık 35 milyon madde bağımlısı kişi var. Bu gidişle 2 yıl sonra ne evlendirecek ne de askere yollayacak gençler bulamayacağız" ifadelerini kullandı. Ailelere çağrıda bulunan Sivaşan, "Çocuklarınızın gerçekten okulda olduğundan emin olun" diyerek uyardı.