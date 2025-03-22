Ne konut ne de sağlık turizmi! İşte Rusların Türkiye'de peşinde oldukları şey

Rusların tatil, konut alma ya da sağlık turizmi için geldiği Türkiye'de dikkat çekici bir sektör oluşmaya başladı. Artık Ruslar, kendi ülkelerindeki ehliyet sınavlarının zorluklarını aşmak için Türkiye'yi tercih ederken; sonrasında ise yazılı sınavlardan geçerek Türk ehliyetlerini Rus ehliyeti ile değiştirebiliyorlar. Rusların diğer bir tercihi ise Gürcistan.

Bunun nedeni ise ülkedeki ehliyet sınavların çok kolay olması ve çoğu zaman sürüş eğitiminin yapılmaması. Türkiye'de ehliyet almak isteyen Ruslar, bu süreçte bir yandan sağlık hizmetlerinden faydalanırken bir yandan da tatil bölgelerinde zaman geçiriyor. Bu durum Antalya ve Mersin gibi illerin ekonomisine katkı sağlıyor.

RUSYA'DA ALMAK ZOR

Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, Türkiye'de 1989 yılından itibaren motorlu taşıtlar sürücü kursu adı ile özel firmalar aracılığıyla sürücü eğitimleri verildiği bilgisini paylaştı. Rusların, Türkiye'den ehliyet almaları ile ilgili de konuşan Kutlu, " Rusya'da sürücü belgesi sınavları zorlaştı. Sürücü adayları, sınavları artık üç kez tekrar edebilecekler ancak her bir sınav arası bir hafta olacak. Üçüncü başarısızlık durumunda ise bir sonraki sınava kabul edilmeleri için altı ay beklemeleri gerekecek. Tekrar denemelerinde başarısız olan adayların her şeye yeniden başlamaları gerekecek. Pratik sınavını geçmek için önceden maksimum dört ceza puanından az almak gerekiyordu, bu da değiştirildi. Artık 6 ceza puanına kadar alan adayların sınavı geçerli sayılacak" ifadelerini kullandı.

FİYATLAR DAHA UYGUN

Antalya'dan görüştüğümüz sürücü kurslarının yetkilileri ise Ruslar'dan yoğun talep olduğunu söyledi. Bir sürücü kursu yetkilisi, "Türkiye'de sınav hem kolay hem de daha uygun. Kimisi de Rus ehliyetini Türk ehliyetine çevirmek için sınavlara giriyor. Genelde Konyaaltı ile Alanya ilçelerinde daha yoğun Rus öğrenciler oluyor. Dil konusunda biraz sorun yaşasak da hallediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Global