Ne günlere kaldık! "Avrupalı koca istiyorum" diyen Türk kızı, video çekerek özelliklerini sıraladı

Sosyal medyadan paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın kahramanı Avrupa'dan koca arayan bir Türk kızı... Çektiği videoda çok güzel olduğunu ve bu güzelliğinin Türkiye'de heba olmasını istemediğini belirten genç kız, Avrupa'dan kendisine vatandaşlık verebilecek bir talip aradığını ifade etti.

"VATANDAŞLIK VERECEK HERHANGİ BİRİYLE..."

Kriter olarak da bir beklenti içerisinde olmadığını belirten genç kız, "Bana vatandaşlık verebilecek herhangi biriyle, hiçbir şey fark etmez. Evlenmeye hazırım. Sunabileceğim şeyler; güzel olmak, iyi bir dinleyici olmak. Varsa kedilerine de bakabilirim, çocuk da bakabilirim" şeklinde konuştu.

"YAZIK GERÇEKTEN"

Kısa sürede çok on binlerce izlenme alan videonun altına "Yazık gerçekten", "Pek de bir şey sunamamış", "Buna kim güzel olduğunu söylemiş?", "Filtresiz görseydik birde gerçekten güzel misin?" şeklinde yorumlar yapıldı.