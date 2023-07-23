Aydın'ın Nazilli ilçesinde başka illere tayini çıkan hakim ve savcılar için duygusal bir veda etkinliği düzenlendi. Etkinlikte plaket ve hediyeler takdim edildi ve duygusal konuşmalar yapıldı.

Nazilli'den tayini çıkan hakim ve savcılar için veda etkinliği düzenlendi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde başka illere tayini çıkan hakim ve savcılar için veda etkinliği düzenlendi. Düzenlenen veda etkinliği duygusal anlara da neden oldu.

2023 Adli Yargı Ana Kararnamesi nedeniyle Aydın'ın Nazilli ilçesinde görev yapan bazı hakim, savcı ve adli personelin de çeşitli illere tayinleri çıktı. Tayini çıkan adli personel için Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ve Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğinde veda etkinliği düzenlendi. Nazilli Belediyesi iştiraklerinden olan ve ilçenin gözde mekanları arasında yer alan Menderes Et-Balık restoranda düzenlenen müzikli veda yemeğine Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Yenipazar Kaymakamı Şule Demirtaş, Nazilli Baro Temsilcisi Emel Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Caner Özkul, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, Cumhuriyet Savcıları, Hakimler, adliye çalışanları, ilçede görev yapan avukatlar ve eşleri katıldı.

Tayinleri çıkan hakim, savcı ve adliye personeline plaket ve hediyelerini protokol üyeleri takdim ederken, görev yerleri değişen ve Nazilli'ye veda eden hakim ve savcılar yaptıkları veda konuşmalarında duygusal anlara neden oldular. Gecede konuşma yapan Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ve Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, görevleri süresince birlikte çalıştıkları mesai arkadaşlarına yeni görev yerlerinde de başarılar diledi.

Gece, Yiğit Akça, Grup Dostlar ve Anka Halk Oyunları Ekibi'nin canlı performansları ile geç saatlere kadar sürdü.