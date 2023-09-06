Nazilli'de sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu çocuk yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aile, sahipsiz köpek sorununun çözülmesini istedi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 5 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Arslanlı Mahallesi 3101 Sokak'ta arkadaşlarıyla oyun oynayan E.D, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Çocuğun yardım çağrısını duyan ailesi, köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.
Bacağından yaralanan çocuk, Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Sahipsiz köpeklerinin tehlike oluşturduğunu dile getiren aile üyeleri, sorunun çözüme kavuşturulmasını istedi.
Tedavisi tamamlanan çocuk ise taburcu edildi.
Kaynak: AA / Yaşam