Naci Görür'den 5'lik Marmara depremiyle ilgili uykuları kaçıracak uyarı: Her an büyük deprem olabilir

Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.71 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu. Herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı sarsıntı İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova gibi çevre illerde de hissedildi.

"HER AN BÜYÜK BİR DEPREM OLABİLİR"

Ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den depreme ilişkin korkutan uyarı geldi. Sosyal medya hesabından depremi yorumlayan Görür, "Marmara'da 4.0 (veya 5.0) deprem oldu. Arkadaşlar, bu fay aktif ve KAF'ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir. 14 milyon senedir oluyor, daha da olacak. Beklenen Marmara depremi açısından diyorsanız maalesef olacak. Er veya geç. Hazır olun ve İstanbul'u depreme hazırlayın" ifadelerini kullandı.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD depremin ardından yaptığı açıklamada "Marmara Denizi'nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullandı.

VALİLİK: HERHANGİ BİR HASAR BİLGİSİ ALINMAMIŞTIR

5 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada "Marmara Denizi'nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır.

Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz" denildi.