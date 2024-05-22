Mutfak Dostları Derneği'nden "Gıdanın Geleceği: Dönüşüm; Yerel Mirastan Evrensel İşbirliğine" Semineri

Türkiye'nin gastronomi alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu Mutfak Dostları Derneği tarafından düzenlenecek olan "Gıdanın Geleceği: Dönüşüm; Yerel Mirastan Evrensel İşbirliğine" semineri 1-2 Haziran 2024 tarihlerinde Nadir Gastronomi Platformu'nda gerçekleşecek.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteği ile düzenlenen iki günlük seminerde konuşmacılar; temiz, adil, sağlıklı gıdaya erişimin bir insan hakkı olduğu gerçeğinden hareketle, gıdanın geleceğini tarımsal üretim, dönüşüm, kültür alışverişi ve evrensel iş birliği perspektifinden değerlendirecekler.

On bir oturumun konu başlıkları şöyle: Yerel Mirasın İki Temel Taşı: Tarım & Gastronomi, Su Kültürümüz: Lezzetli Sular -Su Yolları, Tohum Üretiminde Yerel Hamleler; Atalık Tohum ve Diğerleri, Coğrafi İşarette Gelinen Nokta ve Denetleme, Miras Üzümlerin Türk Şarapçılığındaki Yeri, Tarımsal Üretimde Planlama ve Döngüsel Ekonomi İlişkisi, Sınırları Aşan Lezzetler; Melez Mutfaklar, Yumuşak Güç; Gastrodiplomasi, Ulusal Kimlik Oluşumunda Yemek Unsuru, İstanbul'da Dünden Yarına; Kentin Gastronomi Mirası ve Yarına Dair Çalışmalar, Güvenli Gıda için Ortak Çalışmalar.

Seminerde aralarında; Ahmet Atalık (İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı), Ahmet Örs (Gazeteci, MDD Onursal Başkanı), Dr. Ayşegül Selışık (BM, FAO Türkiye Temsilcisi Yrd.), Ayşin Işıkgece (Tanışık Danışmanlık Kurucusu, 27. Dönem T.C Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı), Cenk Akın (Beltur Genel Müdürü), Nedim Atilla (Gazeteci, Slow Food Türkiye Kurucu Lideri), Priscilla Mary Işın (Yemek Tarihçisi), Dr. Pınar Nacak, (YÜciTA Kurucu Üye), İbrahim Oğuz (Agronomist, Yazar), Şengül Altan Arslan (İstanbul Turizm Platformu Direktörü), Sabiha Apaydın (Kök, Köken, Toprak Kurucusu), Reha Tartıcı ( Mutfak Kültürü Yazarı) ve Zeynep Kakınç'ın (Gazeteci, MDD Danışma Kurulu Üyesi) da bulunduğu uzman isimler yer alıyor. Gastronomi alanının artık tabağımızdaki yemek kadar yarın o tabakta kimler için ne olabileceği konusu ile yakından ilgili olduğuna dikkat çeken Mutfak Dostları Derneği Başkanı Esin Sungur, "Bugün gıdanın geleceği konusunu farklı perspektiflerden değerlendirmeyi Mutfak Dostları Derneği'nin önemli sorumluluklarından biri olarak görüyoruz. Amacımız sorunlar kadar çözüm önerilerini de ortaya koymak ve özgürce fikir alışverişince bulunmak. Bu alanın tüm paydaşları için ilham veren bir paylaşım platformu oluşturma hedefiyle başlattığımız Gıdanın Geleceği seminerlerinde geçen yıl 'Sürdürülebilirlik' konusunu ele aldık. Bu sene ise bir adım ileri giderek dönüşüm temasına odaklanıyoruz. Yerel varlıklarımızdan, miras değerlerimizden sınırları aşan ve ortak bir iş birliği noktasına gelen bir devinim mümkün mü, bunu konuşacağız" dedi.

Detaylı Program : https://www.mutfakdostlari.org.tr/duyuru/gidanin-gelecegi-donusum/

"Gıdanın Geleceği: Dönüşüm; Yerel Mirastan Evrensel İşbirliğine" Semineri halka açık olarak gerçekleşecek. Katılım için telefon veya e-posta ile rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. (0544) 947 0019, mddmutfakdostlari@gmail.com)

Mutfak Dostları Derneği Hakkında Bilgi

2024 yılında 33'üncü yılını kutlayan Mutfak Dostları Derneği, mutfak zenginliklerimizi, yeme-içme ve sunma adabını bütün özellikleriyle ortaya çıkarmak amacıyla kuruldu. Yurt içi ve yurt dışında mutfağımızın tanıtılmasını sağlamak, bu alanda eğitimler düzenlemek, yeme-içme ile ilgili gelişmeleri izlemek, mutfak kültürüne dair bilgilendirici çalışmalar yapmak ve bu tür çalışmaları özendirmek kuruluş amaçları arasında yer alıyor.

Türk mutfağı ile ilgili araştırmaları destekleyen, yayınlar hazırlayan, panel, konferans ve geziler düzenleyen dernek, önceden belirlenen temalarla hazırlanmış menülerin ikram edildiği gastronomik zenginliği olan yemekler organize ediyor. Mutfak Dostları Derneği, "Coğrafî İşaretleme Sistemi" ve "Türk Mutfağı'nın Yapı Taşları" gibi panelleriyle yıllardır Türkiye'nin yöresel, özgün lezzetlerinin kalite standartlarının, üretim bölgelerinin ve kriterlerinin belirlenmesinin önemine dikkat çekiyor.

Gastronomi alanında bir sivil toplum kuruluşunun girişimi olması nedeniyle bir diğer ilk olan ve tarafsız bir referans noktası olması amacıyla beş yıldır düzenlenen Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri'ni düzenleyen Mutfak Dostları Derneği, Gıdanın Geleceği seminer serisini de gelenekselleştirmeyi hedefliyor.