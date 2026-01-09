Haberler

Muş ve Ağrı'da Su Samurları Görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Karasu Nehri ve Ağrı'daki derelerde su samurları avlanırken görüntülendi. Fotoğrafçı Resul Mutlu, su samurunun buzla kaplanan nehir çevresindeki gezintisini kaydederken, doğaseverler su samurlarının balık avladıkları anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

MUŞ'un Karasu Nehri ile Ağrı'daki bir derede görülen su samurları, kayda alındı. Samurların, derede avladıkları balıkları yedikleri anlar, görüntülere yansıdı.

Muşlu fotoğrafçı Resul Mutlu, yüzeyi buzla kaplanan Karasu Nehri çevresinde fotoğraf çekerken sudan çıkan bir su samurunu gördü. Suyun buz tutmayan bölümlerinde ortaya çıkan su samuru, bir süre dolaştıktan sonra tekrar suya girerek kayboldu. Fotoğrafçı Mutlu, su samurunun kısa süren gezintisini kayda aldı.

AVLANIRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde de derede avladıkları balıkları yiyen su samurları, cep telefonuyla görüntülendi. Doğaseverler tarafından çekilen görüntülerde, su samurlarının oldukça hareketli oldukları gözlendi. Su samurlarının, avladıkları balıkları kıyıya yakın noktalarda yedikleri anlar kaydedildi.

Haber; Muhammed Sami MARAL-Ümit OKTAN / MUŞ-AĞRI,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

Hastane mescidinde kahreden görüntü: İzleyenler bakanlığı etiketledi
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik

Öğretmenler dikkat! Yönetmelik sil baştan değişti
Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor

Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor