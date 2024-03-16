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Muş Belediyesi'nin Düzenlediği Ramazan Şenlikleri Büyük İlgi Gördü

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Muş Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Şenlikleri, çocuklar ve yetişkinlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Belediye Başkanı Feyat Asya, sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve her yaştan insana dokunmayı sürdürdüklerini belirtti. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve tiyatro oyunlarıyla sona erdi. Katılımcılar, etkinlikler sayesinde keyifli bir akşam geçirme fırsatı buldu.

Muş Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Şenlikleri ile çocuklar ve yetişkinler keyifli bir gece geçirdi.

Muş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ramazan Şenlikleri programı düzenlendi.

Muş Belediyesi Bursa-Muş Kardeşliği Gençlik ve Eğitim Merkezinde düzenlenen şenliğe, çocuklar ve yetişkinler katıldı.

Muş Belediyesi'nin Düzenlediği Ramazan Şenlikleri Büyük İlgi Gördü

Muş Şehir Tiyatrosu ekibinin sunduğu programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, Ramazan ayında sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında çeşitli etkinlikler yapmayı sürdürdüklerini belirterek, 7'den 70'e her yaştan insana dokunmaya devam ettiklerini vurguladı.

Özellikle çocuklar ile ailelerinin program ve çeşitli etkinliklerle buluşmasına vesile olduklarını dile getiren Başkan Asya, organizasyonlarla katılımcıların keyifli vakit geçirme mutluluklarını ortak olduklarını ifade etti.

Muş Belediyesi'nin Düzenlediği Ramazan Şenlikleri Büyük İlgi Gördü

Şehrin inşası noktasında çalışmaların sürdüğü gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerin de aynı şekilde devam edeceğine dikkat çeken Başkan Asya, birlik ve beraberlik mesajlarıyla konuşmasını sonlandırdı.

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından program; Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması, ilahilerin seslendirilmesi ve tiyatro oyunların oynanmasıyla sona erdi.

Programa katılım gösteren çocuklar ile aileleri, Başkan Asya ve ekibine teşekkür etti.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Yaşam

Muş Belediyesi Feyat Asya Yaşam Kültür Sanat Haberler

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