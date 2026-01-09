Haberler

Muş'ta sahipsiz hayvanlara yem desteği

Muş'ta sahipsiz hayvanlara yem desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta sahipsiz hayvanlara sahip çıkan besici Önder Elarslan, Muş Belediyesi'nden aldığı 1,5 ton yem yardımıyla sokaklarda terk edilen at ve eşeklere sahip çıkıyor.

MUŞ'ta sokağa terk edilen hayvanlara sahip çıkıp, ahırında besleyen besici Önder Elarslan'a, Muş Belediyesi tarafından yaklaşık 1,5 ton yem desteği sağlandı.

Muş merkeze bağlı Çöğürlü köyünde yaşayan yerel sanatçı Önder Elarslan, yaz aylarında çeşitli işlerde kullanılan ancak kış mevsiminde kaderine terk edilen sahipsiz at ve eşeklere sahip çıkıyor. Sokak sokak gezerek sahipsiz at ve eşekleri tespit alıp köydeki ahırına götüren Elarslan, kendisine ulaşan ihbarları da değerlendiriyor. 10 koyununun bulunduğu ahırı ikiye bölerek sahipsiz at ve eşeklerin beslenme ve bakımı üstlenen Elarslan'a, Muş Belediyesi yem desteğinde bulundu. Yaklaşık 1,5 ton saman, belediye encümeni ve çalışanlar tarafından Elarslan'a teslim edildi.

'ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN'

Önder Elarslan, "Kış mevsiminin dondurucu soğuk havalarında bu hayvanları kapıya atıyorlar. Ben de bulup getiriyorum. Ahırıma getiriyorum. Ölüme terk edilen hayvanları yine bulup getireceğim, sahip çıkacağım. Hayvanların yemleri yoktu. Muş Belediyesi bu noktada destek olarak, saman yardımında bulundu. Muş Belediyemize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler

Kaosa sürüklenen komşuda korkulan oldu! Çakmağı bu kez oraya çaktılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

Hastane mescidinde kahreden görüntü: İzleyenler bakanlığı etiketledi
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik

Öğretmenler dikkat! Yönetmelik sil baştan değişti
Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor

Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor