Murat Sincar'ın cenazesi Florya Camii'nde kılınan cenaze namazıyla uğurlandı

Sincar aşiretinin önde gelen isimlerinden Murat Sincar, cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Cenaze namazına iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Sincar aşiretinin önde gelen isimlerinden Murat Sincar, bir süre önce kaldığı cezaevinde rahatsızlanınca kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sincar, Florya Camii'nde ikindi namazını müteakip son yolculuğuna uğurlandı.

Sincar aşiretinin önde gelen isimlerinden Murat Sincar, cezaevindeyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Sincar, burada tedavisi devam ederken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Sincar'ın bugün Florya Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Cenaze namazına Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de katıldı. Ünlü, cenaze namazı duasını yaparak hayatını kaybeden Sincar'ın sevenlerinden helallik vermelerini istedi. Sincar'ın cenazesinin Kazlıçeşme Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - İSTANBUL