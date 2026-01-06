Van'daki Muradiye Şelalesi dondurucu soğuklarla buz tuttu

VAN'ın Muradiye ilçesindeki Muradiye Şelalesi, dondurucu soğukların etkisiyle kısmen buz tuttu. Yılın her mevsimi farklı güzelliğe bürünen şelale, kış aylarında oluşan manzarasıyla da ziyaretçilerini kendine hayran bıraktı.

Günlerdir etkisini sürdüren kar yağışının durmasıyla, hava sıcaklıkları bölgede sıfırın altına düştü. Muradiye ilçesinde, yaklaşık 20 metre yüksekliğe sahip Muradiye Şelalesi'nin bazı bölümleri de soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı. Buz sarkıtları arasından akmaya devam eden su, güzel görüntüler oluşturdu. Bembeyaz kar örtüsüyle bütünleşen şelale, özellikle fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oldu. Soğuk havaya rağmen şelaleyi ziyaret edenler, manzarayı izleyerek bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Ziyaretçiler, kış mevsiminde Muradiye Şelalesi'nin farklı bir güzelliğe kavuştuğunu ve ortaya çıkan manzaranın görülmeye değer olduğunu söyledi.

Erciş'te yaşayan doğa fotoğrafçısı Yılmaz Şit, "Bugün fotoğrafçı arkadaşlarımla Muradiye Şelalesi'ne geldik. Şelale kısmen donmuş. Biz de bu muhteşem görselleri çekip sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Umarım bu paylaşımlardan sonra buraya dışarıdan çok sayıda ziyaretçi gelir ve bölgenin tanıtımına katı sağlar" dedi.