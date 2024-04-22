Murad, Retinal Resculpt™ Eye Treatment'i Melissima'da tanıttı!

Türkiye'nin önde gelen güzellik editörlerinin yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerine keyifli bir Murad deneyimi yaşatan Melissima, güzellik sektöründeki farkını bir kez daha ortaya koydu.

Böylelikle, bu mucizevi tedavi edici bir göz kremi olan Retinal Resculpt Eye Treatment de Türkiye'de ilk kez Melissima raflarında ve Melissima protokollerinde yerini almış oldu.





Retinal nedir? Neden tercih edilmelidir?

Retinal, bir diğer adıyla Retinaldehit, en son teknoloji ürünü olan Retinol çeşitlerinden biridir. Retinol ile aynı yaşlanma karşıtı faydaları, 11 kata kadar daha hızlı ve daha yüksek oranda sağlar. Üstelik daha az tahriş edici olduğu için cilt tarafından çok daha iyi tolere edilir.

Treatment'de ise, A vitamininin en etkili formu olan Retinal, özel bir iletim sistemine kapsüle edilmiştir.

Treatment'de bulunan sistem, arttırılmış stabilite ve cildin derinliklerine hedeflenmiş bir iletim sağlayarak, serbest retinale kıyasla %2.5 daha fazla etkinlik sağlar. Göz altı ve göz kapaklarına karşı nazik ve hassas olan bu ürün, cildin derinliklerine etkili bir biçimde nüfuz eder.

Formül, retinalin avantajlarını arttırmak için yeniden şekillendirici Centiyana Özü ve Yulaf Şeker Özü ile güçlendirilmiştir.

Bu ürün, özellikle sarkmış göz kapakları ve derin kırışıklıklar üzerinde etkili olur. Cildin, daha sıkı ve gergin bir görünüme kavuşmasına katkı sağlar.