Muhtarlık, hayırseverlerin desteğiyle kırtasiyeye dönüştü

TRABZON'da, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Kadir Sert, muhtarlığın bir kısmını hayırseverlerden toplanan paralarla aldığı kırtasiye ürünleri ile kırtasiyeye çevirdi. İhtiyaç sahipleri okula başlayacak çocuklarının eksiklerini, 'Paranın geçmediği kırtasiye' diye adlandırılan muhtarlıktan ücretsiz alıyor. Sert, "Devletin bana verdiği muhtarlık ofisimde sadece makamı bıraktım, diğer tarafını da kırtasiyeye çevirdim. Burada para geçmiyor" dedi.

Ortahisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Kadir Sert, muhtarlık ofisinin giriş bölümünü kırtasiyeye çevirdi. Hayırseverlerden toplanan paralarla alınan defter, kalem, silgi, çanta, boya kalemleri gibi kırtasiye ürünlerinin bulunduğu muhtarlığa, 'Paranın geçmediği kırtasiye' adı verildi. Mahallede, maddi durumu yetersiz ailelerin, okula başlayacak çocukları için paketler oluşturuldu. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları, kırtasiye eksiklerini de muhtarlıktan temin edebiliyor. Cumhuriyet Mahallesi haricinde diğer mahallelerden gelen ihtiyaç sahibi kişiler de çocukları için kırtasiye malzemelerini muhtarlıktan alıyor.

'AİLELERİMİZE BİZİM DE BİR KATKIMIZ OLUYOR'

Okullar açılırken, maddi durumu iyi olmayan ailelere yardımcı olmak istediklerini anlatan muhtar Kadir Sert, "Geçtiğimiz yıl da parasız market açmıştık. Mahallemizin ihtiyaçlı aileleri gelip marketten para vermeden ihtiyaçlarını alıp gidiyorlardı. Tabii ki hayırseverlerimizin katkılarıyla oluyor bunlar. Şimdi de okullarımızın açılmasına az bir zaman kaldı. Çocuklarımıza, ailelerine destek olsun diye muhtarlığımız, ilkokul 150 çocuk için kalem, silgi, çanta, resim çantası, boya kalemleri, sulu boyalar, defterler yani tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek malzememiz var. En azından ailelerimize bizim de bir katkımız oluyor" diye konuştu.

Kapısının herkese açık olduğunu belirten Sert, "Kapımızı çalanlar sadece Cumhuriyet Mahallesi değil. Aynı zamanda kent genelindeki birçok mahalleden de gelenler oluyor. Onlar da yardımlarımızdan yaralanabiliyorlar. Biz gelenleri boş çevirmiyoruz. Bu konuda da hayırseverlerimiz bize çok yardımcı oluyorlar. Zaten eğitim anlamında devletimizin de katkıları var. Ben devletin bana verdiği muhtarlık ofisimde sadece makamı bıraktım. Muhtarlığın diğer tarafını da kırtasiyeye çevirdim. Burada para geçmiyor" dedi.