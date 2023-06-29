Sınır ilçesindeki çocuklara dönen salıncak sürprizi

Muhtardan çocuklara dönen salıncak sürprizi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan Ceylanpınar ilçesinde mahalle muhtarı çocuklara sürpriz yaparak getirttiği seyyar dönen salıncağa bindirip eğlenmelerini sağladı.

Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çocuklar mahalle muhtarının sürpriziyle gönüllerince eğlendi. Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Rıdvan Aydın, Kurban Bayramında Şanlıurfa merkeze ya da ilçedeki parklara gidemeyen çocuklara sürpriz yaptı. Mahalleye dönen salıncak getirten muhtar, çocukların binmesini sağladı. Dört tekerleği sayesinde her yere kolaylıkla götürülebilen salıncak dişli mekanizması sayesinde insan gücüyle dönüyor.

Mahalle Muhtarı Rıdvan Aydın, "90'lı yıllarda çok ama çok popüler olan seyyar dönme dolap. Zamanında biz bunu yaşadık, çok mutlu olduk. Biz de bu mutluluğu mahalledeki bütün çocuklara yaşatmak için seyyar dönme dolabı getirdik. Onlarla çok güzel vakit geçirdik. Çok mutlu oldular. Malumunuz Ceylanpınar'da herhangi bir alışveriş merkezi olmadığı için çocukların oynayıp mutlu olacağı bir yer de yok. Biz de elimizden gelen imkanlar dahilinde çocukları mutlu etmeye çalıştık ve ettik" diye konuştu.

Çocuklar ise dönme salıncağa bindikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.