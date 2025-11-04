Haberler

Muhtar, Yavru Karacayı Ailesinin Bir Parçası Gibi Besliyor

Muhtar, Yavru Karacayı Ailesinin Bir Parçası Gibi Besliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Dümrek köyü muhtarı Abdülkerim Yavuz, köpeklerin saldırısından kurtardığı yavru karacayı 5 aydır besleyerek ailesinin bir parçası haline getirdi. Yangınlar nedeniyle doğal yaşam alanlarını kaybeden hayvanların korunmasına yönelik gösterdiği duyarlılık takdir topluyor.

ÇANAKKALE'nin merkeze bağlı Dümrek köyü muhtarı Abdülkerim Yavuz, köpeklerin saldırısından kurtarılan yavru karacayı 5 aydır elleriyle besliyor. Yavuz, "Artık bizim aileden biri gibi. Bahçede köpekler, kediler, tavuklarla birlikte yaşıyor. Kaçmıyor, ürkmüyor, herkes gelip seviyor. Kapalı tutmuyorum, geziyor, otluyor, canı sıkılınca geri dönüyor" dedi.

Çanakkale'de yaşanan yangınlar nedeniyle doğal ortamlarını kaybeden yaban hayvanları da olumsuz etkilendi. Mayıs ayında merkez ilçede yaşanan yangınların ardından bir anne karaca merkez bağlı Dümrek köyü yakınlarına gelerek burada doğum yaptı. Doğan yavrulara bir süre sonra köpekler saldırdı. Yavru karacalardan birini köy çobanı kurtardı. Çoban kurtardığı yavru karacayı Dümrek köyü muhtarı Abdülkerim Yavuz'a teslim etti. Yavru karacayı eve getiren Yavuz, hayvanı ineklerinden sağdığı sütle 3 ay boyunca biberonla besledi. Karacayı 5 aydır eliyle beslediğini belirten Yavuz, karacanın köyün maskotu olduğunu söyledi.

'ANNESİ GELMEDİ'

Dümrek köyü çevresinde mayıs ayında çok sayıda yangın çıktığını belirten muhtar Yavuz, "Bu yangınlar sırasında hayvanlar kaçtı. Köyümüzün yakınlarında bir anne karaca doğum yapmış. İki yavrusu olmuş, ancak birini köpekler yakalamış. Çoban arkadaşımız diğer yavruyu bulunca beni aradı. Eve götürüp biraz baktım, sonra annesi bulur diye yerine bıraktım. Fakat iki gün üst üste kontrol ettim, annesi gelmedi. Hayvan iyice zayıflamış, bitkin hale gelmişti. Ölmek üzereydi. Dayanamadım, eve getirip kendi hayvanlarımızdan sağdığım sütle biberonla beslemeye başladım. Yaklaşık 3 ay boyunca süt, mama, fasulye, börülceyle besledim" dedi.

'KAÇMIYOR, ÜRKMÜYOR'

Yavuz, karacayı serbest bıraktığını ancak kendiliğinden eve döndüğünü belirtip, "Artık bizim aileden biri gibi. Bahçede köpekler, kediler, tavuklarla birlikte yaşıyor. Kaçmıyor, ürkmüyor, herkes gelip seviyor. Kapalı tutmuyorum, geziyor, otluyor, canı sıkılınca geri dönüyor. Doğal ortamında hissetmesini sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yasal sürece de hazır olduğunu ifade eden Yavuz, "Bazı yerlerde yabani hayvanlara bakmak yasakmış, duydum. Ben sadece insanlık, vicdani görevimi yaptım. Doğa Koruma ve Milli Parklar isterse gelip alabilir. Gerekirse bakmaya da devam ederim. Kanun ne derse razıyım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlmila Banu:

Yıllarca kriptoda para kaybettikten sonra arkadaşımın bana tanıttığı Bay Nelson'ın platformunu ve ticaret yaklaşımını denemeye karar verdim ve bu verdiğim en iyi kararlardan biriydi. Becerileri işleri tamamen tersine çevirdi. Kayıplarımı telafi ettim ve başlangıçta yatırdığımdan çok daha fazla 318 bin dolar kazandım. Bu fırsatı kaçırmayın; daha fazla tavsiye için onunla (Nildatrading) Telegram üzerinden iletişime geçin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit

Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit
YÖK'ten Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin iddialara yanıt

Bakan Fidan iddiası ses getirdi, YÖK'ten beklenen açıklama geldi
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Ya tamam, ya devam diyecek! Sergen Yalçın'ın kader maçı

Ya tamam, ya devam diyecek! İşte Sergen'in kader maçı
Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit

Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Louvre Müzesi soygununda güvenlik şifresi akıllara durgunluk verdi

Tarihi soygunda skandal detay! Şifreyi tahmin etmek bir dakika sürdü
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.