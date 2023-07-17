Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Üyelerine Tekne Turu

Muğla Zihinsel Engelliler Derneği üyeleri ve özel bireyler, Gökova Akyaka Azmak Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından düzenlenen Kadın Azmağı tekne turuna katıldı. Eğlenceli dakikaların yaşandığı tur sonrası dernek başkanı tarafından kooperatif başkanına teşekkür plaketi verildi.

Muğla Zihinsel Engelliler Derneği üyeleri ve özel bireyler Ula Akyaka'da Gökova Akyaka Azmak Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından Kadın azmağında tekne turu yaptırıldı.

Dernek üyeleri, özel bireyler ve ailelerinin katıldığı Kadın Azmağı tekne turunda eğlenceli dakikalar yaşandı. Kooperatif tarafından ücret alınmayan Kadın Azmağı tekne turu sonrası Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı tarafından Kooperatif Başkanı Mehmet Begeç'e teşekkür plaketi verildi.

Muğla Zihinsel engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü, "Gökova Akyaka Azmak Taşıyıcılar kooperatifi üyelerine ve Başkanı Mehmet Begeç'e, ulaşımımızı sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Bizim ve çocuklarımız için çok güzel bir gün oldu. Eğlenceli bir tekne turuna çıktı. Katkı veren herkesten Allah razı olsun" dedi. - MUĞLA