Muğla Seydikemer'de Çoban Evi Projesi kapsamında 10 adet konteyner ev teslim edildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Muğla Valiliği himayesinde Seydikemer Belediyesi ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen Çoban Evi Projesi çerçevesinde 10 adet konteyner ev çobanlara teslim edildi.

Muğla Valiliği himayeleri, Seydikemer Belediyesi'nin destekleriyle Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Çoban Evi Projesi çerçevesinde 10 adet konteyner ev, Seydikemer'in Çökek Mahallesi'nde düzenlenen törenle çobanlara teslim edildi.

Çobanlık mesleğinin devam etmesi ve çobanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi hedeflenen Çoban Evi Projesi çerçevesinde; Çökek Mahallesi'nde 9 adet, Dere Mahallesi'nde 1 adet konteyner evler çobanlara teslim edildi. 9 bin dekar mera parseli içerisinde hayvanların su ihtiyacının karşılanması için 15 metre uzunluğunda 5 adet sıvat yapıldı. 5 adet sıvatın su ihtiyacını karşılamak için 4 farklı su kaynağından yaklaşık 2 bin metre boru ile su getirildi.

Program Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çoban Evi Teslim Programı'nda ilk olarak çoban Mustafa Körükçoğlu konuşma yaptı. Daha sonra Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak konuşarak proje hakkında bilgi verdi. Saylak; "Bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. 9 bin 500 dekarlık bu alanda üreticilerimizin, değerli Yörüklerimizin yaşam kalitesine katkı koymak hayvan refahını, çoban refahını sağlamak için 10 tane çoban evimizi üreticilerimize teslim ediyoruz" dedi.

Programda bir konuşma yapan Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker; "Seydikemer'de yapılan 10 tane Çoban Evi'nin insana yakışır bir vaziyette, onların hayatlarını daim ettirecek ve yaşamlarını sürdürebilir vaziyete gelmesinde katkıları olan herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Muğla İl Tarım ve Orman Müdürümüze, orada çalışan personelimize ki Muğla'nın en büyük yüz ölçümü olan ilçelerinden bir tanesiyiz. Her karış toprağında her alanda faaliyet göstermekteler. Bu noktada buraya gelmemizi sağlayan, yolumuzu güzelleştirmesine ve var olan insan şartlarını da yerine getiren belediyemize de çok teşekkür ediyorum. Tabi en büyük teşekkürü yine Yakup Otgöz hak ediyor diye düşünüyorum. Çünkü yıllardır buraya emeği çok fazla. Şimdi Milletvekili olmasıyla da daha büyük katma değer sağlayacak. Biz ona canı gönülden inanıyoruz. Ona da ayrıca çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından çobanlara konteyner evlerinin teslimi yapıldı. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - MUĞLA