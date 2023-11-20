Muğla'nın Ortaca ilçesi Belediye eski Başkanı Hasan Karaçelik hayatını kaybetti

Muğla'nın Ortaca ilçesi Belediye eski Başkanı Hasan Karaçelik, akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İki dönem Ortaca Belediye Başkanlığı yapan Karaçelik, hastanede yeniden kalp krizi geçirdi ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla'nın Ortaca ilçesi Belediye eski Başkanı Hasan Karaçelik akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İki dönem Ortaca Belediye Başkanlığı yapan, Hasan Karaçelik'in akşam saatlerinde kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası Karaçelik'in, hastanede yeniden kalp krizi geçirdiği doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi. Karaçelik'in ölümü sevenlerini üzdü. - MUĞLA