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Muğla Fethiye'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Muğla Fethiye'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, Göcek'teki marinaya yanaştırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Göcek Tersane Adası önlerinde bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

İçerisinde 2 kişinin bulunduğu tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklendi.

Tekne, Göcek'teki marinaya yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Yaşam

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Fethiye Muğla Yaşam Haberler

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