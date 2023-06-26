Muğla Fethiye'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, Göcek'teki marinaya yanaştırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Göcek Tersane Adası önlerinde bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İçerisinde 2 kişinin bulunduğu tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklendi.
Tekne, Göcek'teki marinaya yanaştırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Yaşam