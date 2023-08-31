Muğla'da öğrenci servisine kamyonet çarptı: 7 yaralı

Ortaca'da trafik kazası: 7 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde şoförünün sara nöbeti geçirdiği iddia edilen kamyonetin önündeki öğrenci servisine çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza Ortaca Yerbelen Mahallesi, Muğla-Fethiye Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ortaca ilçe merkezine hareket halinde olan Güven Ç. yönetimindeki 48 RH 855 plakalı kamyonet, iddiaya göre sürücüsünün sara nöbeti geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Hızlanan araç önünde ilerleyen Mustafa C. yönetimindeki 48 S 4561 plakalı öğrenci servisine arkadan çarptı. Kazada öğrenci servisinde bulunan 1 öğretmen ile 6 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Sara nöbeti geçiren ve kaza sonrası bilinci yerine gelmeyen Güven Ç.'de ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.