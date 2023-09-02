Muğla'da Kum Zambakları Sahili Beyaza Bürüdü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, koruma altındaki endemik türlerden olan kum zambaklarının çiçek açmasıyla sahil beyaza büründü. Kum zambakları, Sarıgerme sahilinde doğal şekilde yetişiyor ve çiçek açtığında görsel bir şölen oluşturuyor. Kum zambaklarının korunması için uyarıcı levhalar asıldı ve koparılması yasaklandı. Kum zambakları, ilaç sanayi ve parfüm sektöründe kullanılıyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, koruma altındaki endemik türlerden olan kum zambaklarının çiçek açmasıyla sahil beyaza büründü.

Sıcak iklimi seven, dünyada nadir rastlandığı için Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambakları, çiçek açtığında adeta görsel şölen oluşturuyor.

Sarıgerme sahilinde belli noktalarda doğal şekilde yetişen kum zambakları için Sarıgerme Çevre ve Eğitim Derneği (SARÇED) tarafından misafirlerin bilgilendirilmesi amacıyla plajın birçok yerine uyarıcı levhalar asıldı.

Kumun yaklaşık 80 santimetre altındaki soğanlarının sökülüp başka yerlere taşınması ve yurt dışına götürülmesi yasak olan kum zambakların koparılması halinde 244 bin 315 lira cezası bulunuyor.

SARÇED Müdürü İsmail Batıbey, yaptığı açıklamada, kum zambaklarının her geçen yıl artış gösterdiğini söyledi.

Çiçeğin ağustosun sonunda açmaya başladığını ve ekim sonuna kadar bölgeyi renklendirdiğini dile getiren Batıbey, çiçeğin ilaç sanayi ve parfüm sektöründe kullanıldığını belirtti.

Kum zambakları, akşam serinliğinde çevreye yaydığı kokusu, gündüz saatlerinde ise kumsalın üzerinde beyaz renkleriyle ilgi çekiyor.