Muğla'da Kamp Yapan Yaşlı Adam Ölü Bulundu

Muğla'nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi'nde kamp yapan 74 yaşındaki Ahmet Yatağan, sahil bölümünde ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerde, yaşlı adamın yüksekten düşme sonucu ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor. Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Muğla'nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi, Çınar Plajı'na yaklaşık 200 metre mesafede kamp yapan Ahmet Yatağan isimli 74 yaşındaki vatandaş sahil bölümünde ölü bulundu.

Tek başına çadır kurarak kamp yaptığı öğrenilen Yatağan'ın ölümü ile ilgili olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Yaşlı vatandaşın yüksekten düşme sonucu ölme ihtimali üzerinde duruluyor.

Yaşlı adamın kati ölüm nedenini belirlenmesi amacıyla cenazesi Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - MUĞLA