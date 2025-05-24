Mudanya'da Ölü Yunusu Kıyıya Taşıyan Şaşkın Adam

Mudanya'da Ölü Yunusu Kıyıya Taşıyan Şaşkın Adam
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde serinlemek için giren bir kişi, suyun altında bulduğu ölü yunusu omzuna alarak kıyıya götürdü. Bu ilginç anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde serinlemek için deniz giren bir kişi, suyun altında gördüğü ölü yunusu omzuna alarak kıyaya götürdü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan halk plajına giden bir kişi, denize girdi. Bir süre sonra suyun altında ölü yunus gören kişi, yanına yaklaştı. Yunusu omzuna alan kişi, kıyıya kadar yürüdü. Omzundaki yunusu kıyıya bırakan kişi, yüzmeye devam etti. O anlar ise sahildeki vatandaşlar tarafındaki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber: Yiğithan HÜYÜK

Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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