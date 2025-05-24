Mudanya'da Ölü Yunus Kıyıya Taşındı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir kişi, denizde ölü yunusu omzuna alarak kıyaya götürdü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
BURSA'nın Mudanya ilçesinde serinlemek için deniz giren bir kişi, suyun altında gördüğü ölü yunusu omzuna alarak kıyaya götürdü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan halk plajına giden bir kişi, denize girdi. Bir süre sonra suyun altında ölü yunus gören kişi, yanına yaklaştı. Yunusu omzuna alan kişi, kıyıya kadar yürüdü. Omzundaki yunusu kıyıya bırakan kişi, yüzmeye devam etti. O anlar ise sahildeki vatandaşlar tarafındaki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam