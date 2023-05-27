Moda Tasarımcısı Çöpten Takım Elbise Dikti

"Çuval giysem yakışır" sözü gerçek oldu. Gebze Belediyesi'nin kadın kursiyerlerine eğitim veren eğitmen, moda tasarımcısı Funda Aras, bir ilke imza atarak, çöpe atılmış bir çuvaldan takım elbise dikti. Türk tasarımcının çuval kıyafetinin ünü Almanya'ya kadar uzandı. Alma modacılardan Aras'a işbirliği teklifi geldi. Aras, "Önceliğim elbette Türk modacılarla çalışmak olur. Bunu çöpe atılmış bir çuvaldan tasarladım. Benim için çok basit bir proje aslında. Geri dönüşüm çerçevesinde pek çok proje hazırlıyorum. Kursiyerlerime de her şeyden önce geri dönüşümün önemini anlatıyorum" diye konuştu.

Gebze Belediyesi'nin 58 branşta ev hanımlarına mesleki beceri kazandırmak amacıyla açtığı kurslarda eğitimenlik yapan moda tasarımcısı Funda Aras, ünü Türkiye'yi aşan bir projeye imza attı. Aras, "sıfır atık" projesi kapsamında kollarını sıvayarak, çöpten çıkardığı bir çuval parçasıyla takım elbise dikti.

Geçtiğimiz gün sergilenen kıyafete ilgi büyük oldu. Aras'ın tasarımı birkaç gün içinde Türkiye sınırlarını aşarak Almanya'ya uzandı. Serginin ardından Alman modacılardan telefon yağmuruna tutulan Aras, "Yaptığım şeyin kıymeti bilinince elbette çok sevindim. Ancak benim asıl amacım Türkiye'de ünlü modacılarımızla çalışmak. 'Sıfır Atık' projesi kapsamında benim de kıyafet tasarımı konusunda pek çok projem var. Bu sadece başlangıçtı. Bu projelerin Türkiye'de hakettiği yeri bulması beni çok mutlu eder" diye konuştu.

"ÖNCE GERİ DÖNÜŞÜM"

Tasarladığı takım elbise için açıklamada bulunan Aras," Bu çuvalı bir çöpün yanından geçerken buldum. Onu aldım, hijyenik hale getirdim ve neler yapabileceğimi düşünmeye başladım. Bir takım elbise dikebileceğimi fark edince çok mutlu oldum. Kursiyelerimi, öğrencilerimi de sürece dahil ettim. Onların da, aslında atık diye baktığımız pek çok şeyin yeni ürünlerin ana malzemesi olduğunu anlattım. Bu fikir onların da çok hoşuna gitti. Benim için önce geri dönüşüm önemli. İsraf etmeden bir şeyler üretebilirsek, sanırım doğaya karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz" dedi.

"KADINLARIMIZ MUCİZELER BAŞARIYOR"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de konu hakkında değerlendirmede bulundu. Kadınların meslek edinmeleri konusunda ekstra çaba harcadıklarını belirteren Büyükgöz, "Funda hanımın bu projesinin 'Sıfır Atık' projesi sonrası hayata geçmesi bizim için çok kıymetli. Kadınlarımız çok özel şeyler üretiyorlar. Bizim kadınlarımızın yoktan var ettiği, 40 yama kavramımız da var. Bu da ne kadar üretken olduklarını tarih içinde bize yeniden hatırlatan bir söylem. Bugün de yapılan onun bir benzeri. Kültürümüzdeki bu kavram şimdi de sıfır atık işlemiyle karşılığını buldu "