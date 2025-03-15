Bakan Güler'den PKK'ya rest: Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz

"Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz"
Şinasi Yurtsever'e veda! Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı

Sahneye çıkan Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı
Tepkilerin odağındaki Canik Belediye Başkanı, skandal paylaşımını sildi

Tepkilerin odağındaki belediye başkanı, skandal paylaşımını sildi
Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız var

Ayağına kadar gitse de ikna edemedi: Görüş ayrılığımız var

Mine Tugay korkuttu! Kötü haberleri peş peşe saydı

Mine Tugay korkuttu! Kötü haberleri peş peşe saydı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başarılı oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaşadığı sağlık sorunlarını duyurdu. Şu sıralar 'Can Borcu' dizisinde 'Emel' karakterini canlandıran Tugay, kaburga çatlağı ve belinde disk kayması olduğunu açıkladı.

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen Mine Tugay'ın sosyal medya paylaşımları büyük beğeni topluyor.

Şu sıralar Can Borcu dizisinde "Emel" karakterine hayat veren ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı sağlık problemlerini duyurdu.

CANI SIKKIN BİR GAZİ

Takipçileriyle üzücü haberi paylaşan Tugay, yaşadığı rahatsızlıkları "Kaburgası çatlamış, belinde disk kayması olan, ağrılı ve canı sıkkın bir gazi" sözleriyle anlattı. Bu açıklamanın ardından hayranları ünlü oyuncuya geçmiş olsun mesajları yağdırdı.

İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı:

Mine Tugay korkuttu! Kötü haberleri peş peşe saydı

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
img

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
img

Ümit Karan Mert Hakan'a fena salladı: Tarihte yoktur
img

Başardığı şeyi duyunca çok şaşıracaksınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor

Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 90 bin lira promosyon veriyor
'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde yeraltı dünyası buluştu

Son kabadayı'nın cenazesinde yeraltı dünyası buluştu
Melek Mosso makyajsız fotoğrafına gelen yorumlar sonrası çılgına döndü: Edepsizler

Ünlü şarkıcı makyajsız haline gelen yorumlar sonrası çılgına döndü
Kesme altın sahipleri son kararla ortada mı kaldı?

Deste deste para vererek aldıkları altın hurdaya çıkabilir
Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor
Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD'ye katılması daha iyi olacak

Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.