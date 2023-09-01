Milli parkta tatilciler domuzları elleriyle besliyor

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan milli parkta tatilcilerin arasında dolaşan domuzlar, vatandaşların verdiği yemek artıkları ile besleniyor.

Bir çok canlı türüne ev sahipliği yapan Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, aynı zamanda yerli ve yabancı turistlerin de gözde mekanları arasında yer alıyor. Yılda bir milyon kişiyi ağırlayan milli parkın bir diğer misafirleri ise domuzlar. Bazen sürü bazen de tek başlarına tatilcilerin arasında dolaşan domuzlara, vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Bazı tatilciler domuzları yemek artıkları ile beslerken, kimi tatilciler ise aralarında dolaşan domuzları cep telefonu ile görüntülüyor. Evcilleştikleri görülen ve tatilcilerin yemek artıkları ile besledikleri yaban hayvanı domuzların insanlar arasında rahat şekilde dolaşmaları dikkatleri çekiyor.