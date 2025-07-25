Midyat, 'Uzak Şehir' Dizisiyle Turist Akınına Uğradı

MARDİN'in tarihi yapılarıyla dikkat çeken ilçesi Midyat, Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi ' Uzak Şehir'in çekimlerinin burada yapılmasının etkisiyle ziyaretçi akınına uğradı. İlçeye gelenler, 45 dereceyi bulan sıcaklara rağmen, dizinin çekimlerinin yapıldığı sokaklar ve taş konakları ziyaret ediyor.

Kentin 12 bin yıllık geçmişe sahip, birçok medeniyete beşiklik eden ve 2021'de UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen Midyat ilçesi, taş evleri, kilise ve camileriyle dikkat çekiyor. Müslüman, Hristiyan ve Ezidi toplulukların yüzyıllardır birlikte yaşadığı ilçede geçen yıl çekimlerine başlanan ' Uzak Şehir' dizisi, Midyat'ı adeta açık hava film platosuna dönüştürdü. Dizinin çekildiği taş konaklar ve sokaklar, turistlerin uğrak noktası haline geldi. Sıcaklığın 45 derecelere ulaştığı ilçede sabahın erken saatlerinde başlayan turist yoğunluğu, gece saatlerine kadar sürüyor. Ziyaretçiler, dizide yer alan alanları gezerek fotoğraf çektirip, tarihi yapıları inceliyor.

'BÖLGEMİZİN KALKINMASINA FAYDASI OLUYOR'

Telkari gümüş ustası Mahmut Aykat, "Bölgemiz mevsim itibarıyla çok sıcak, 45 dereceye kadar çıkıyor ama Uzak Şehir dizisinden dolayı turist akını devam ediyor. Mardin'e, Midyat'a turist akın ediyor. Uzak Şehir'in etkisi çok oldu bize. Uzak Şehir dizisi turist sayısını yüzde 20-30 oranında arttırdı. Biz de bundan memnunuz, vatandaş da memnun. Bölgemizin kalkınmasına faydası oluyor, teşekkür ediyoruz" dedi.

'İKİNCİ SEZONUNU HEYECANLA BEKLİYORUZ'

Midyat'ı ziyaret eden Fatma Özmen ise "Gerçekten çok sıcak. Midyat'ın gezilecek yerleri çok fazla. Tarihi alanları çok güzel. Uzak Şehir dizisi için de gelmiştik, burada çekiliyor. İkinci sezonunu heyecanla bekliyoruz. Çok güzel bir dizi. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Midyat güzel bir yer ve güzel şekilde ilerliyor. İyi yerlere gelmesini diliyorum. Toplumu da çok misafirperver. Gezdiğimizde zaten anlıyoruz insanlarının ne kadar güzel olduğunu" diye konuştu.

Derya Acar ise Uzak Şehir'in çekildiği yerleri çok beğendiğini belirterek, "Midyat'ı gezmeye geldik, Midyat çok güzel bir yer. Hem Midyat'ı hem Mardin'i de gezdim. Uzak Şehir de burada çekiliyor. Uzak Şehir'in çekildiği mekanları da gezdim, çok güzel. Midyat buram buram tarih kokuyor. Herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.