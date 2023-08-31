MHP Oltu İlçe Başkanı Vedat Sağlam Sündüz Yıldırım ile Evlendi

MHP Oltu İlçe Başkanı Vedat Sağlam, Sündüz Yıldırım ile görkemli bir nikah merasimiyle dünya evine girdi. Nikah ve düğün merasimine MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ve diğer önemli isimler katıldı.

MHP Oltu İlçe Başkanı Vedat Sağlam görkemli bir nikah merasimiyle Sündüz Yıldırım ile dünya evine girdi.

Oltu Eraspark Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen nikah ve düğün merasiminde MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Prof. Dr. Hanifi Macit ve Erzurum Ülkü Ocakları Başkanı Abdul Kadir Göçen çiftin nikah şahidi oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın "Oğlan bizim kız bizim" diyerek her ikisine mutluluk diledi ardından genç çiftlere hediyelerini takdim etti.

Nikah ve düğün merasimi öncesi davetliler Oltu kalesi önünde onlarca aracın katıldığı konvoy ile düğün salonuna gittiler. Düğün merasimi Genç çiftin dansları ile başladı ardından Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı genç çiftlerin nikahını kıydı. Ülkücü camiasından büyük bir kalabalığın katıldığı düğünde çiftler mutluluk pastasını keserek bir birlerine ikram ettiler. Daha sonra İl Başkanı Adem Yurdagül ve beraberindekiler bozkurt işareti ile bol bol halay ve tek bar oynadılar. Düğün gece geç saatlerde son buldu. - ERZURUM