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Mezbahaneden kaçan dana emlakçıda yakalandı

Yaşam Haberleri

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kesilmek üzere mezbahaneye götürülen kaçak dana, sahibinin elinden kurtularak firar etti. Dana, araçlara zarar verip bir emlakçı dükkanına girdiği sırada yakalandı.

Dana firarda...Mezbahaneden kaçak dana emlakçıda böyle yakalandı
KIRKLARELİ - Kırklareli'de mezbahaneden kaçak dana emlakçı dükkanında yakalandı.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kesilmek üzere mezbahaneye götürülen dana, sahibinin elinde kurtularak kaçmaya başladı. Dana ve mezbahane görevlileri arasında kovalamaca başladı. Kaçan dana, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesine girdi. Burada araçlara zarar veren dana daha sonra Cumhuriyet Meydanında bulunan bir emlakçı dükkanının içine girdi. Dana emlakçı içinde yakalandı.
Yaşanan olay güvenlik kamerasında yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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