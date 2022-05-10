Mezarlıkta zikir yapılan anların görüntüsü paylaşıldı, herkes mezar üzerindeki numaraya takıldı - Haberler

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Mezarlıkta zikir yapılan anların görüntüsü paylaşıldı, herkes mezar üzerindeki numaraya takıldı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Sosyal medyada bir grup vatandaşın, vefat eden yakınlarını zikirle uğurladıkları anlara ait görüntüler paylaşıldı. Ancak videoda herkes, bir mezarlık üzerindeki numaraya takıldı. Vefat eden vatandaşın doğum tarihi 1329 olarak yazılırken, ölüm tarihinin 1983 olması dikkat çekti.

Sosyal medyada bir grup vatandaşın, mezarlık başında zikir yaptığı anlara ait görüntüler ilgi çekti. Video kısa sürede çok sayıda izlenme aldı ama herkes videodaki bir mezar üzerinde yazılı numaralara takıldı.

DOĞUM VE ÖLÜM TARİHİNE DİKKAT

Bitlisli Niyaz Köseoğlu isimli vatandaşın doğum tarihi 1329 olarak yazılırken, ölüm tarihinin ise 1983 olması dikkat çekti. Vatandaşlar, "Acaba bir hata mı var?" sorularını sordu.

"TAKVİM FARKLI OLABİLİR"

Bazı vatandaşlar ise mezar taşındaki numaraların daha farklı bir takvimlendirmeye göre hesaplanmış olabileceğini dile getirdi.

Mezarlıkta zikir yapılan anların görüntüsü paylaşıldı, herkes mezar üzerindeki numaraya takıldı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Mezarcı, Vefat, Yaşam, Haberler

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Yorumlar (3)

İbrahim YÜCEL:

Osmanlı döneminde kullanılan hicri takvime göre doğum tarihi kulllanılmış.Anadoluda bir çok mezarlıkta görmeniz olağandır. Hicri 1329 Miladi 1911 senesine denk gelir;)

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İsmail Yıldırım:

Ya bizim köyde bir sürü var böyle ne gereksiz adamlarsınız. İlk defa gördük demeyin şimdi bana. Adam Osmanlı son zamanı doğmuştur ne var bunda..

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Orcun Yazicioglu:

Dogum tarihi hicri yazip olumu niye miladi yazarsiniz ki isiniz gucunuz sov :D

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