Metrobüs durağında insan seli! Adım bile atamadılar

Bu sabah Altunizade metrobüs durağında yaşanan aksaklıklar nedeniyle işine gitmek isteyen İstanbullular büyük yoğunluk oluşturdu.

YOĞUNLUKTAN ADIM ATAMADILAR

Son zamanlarda sık sık yaşanan araç arızaları ile gündeme gelen metrobüslerde, bu sabah da aksaklık yaşandı. Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde onlarca insan bir adım bile atamayacak duruma geldi. Durak ve çevresinde yaşanan yoğunluk, kameralarla da kayıt altına alındı.

TEPKİ YAĞDI

Yaşanan duruma durakta arıza yapan bir metrobüsün neden olduğu söylenirken, bazı vatandaşlar ise seferlerin seyrek olmasından dolayı izdiham yaşandığını söyledi. Vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi.

İşte o yorumlardan bazıları: